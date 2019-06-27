Дожди, грозы и +35: синоптики уточнили прогноз погоды на 27 июня

В четверг, 27 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, вотдельныхрайонахзначительныедожди, градишквалы 15-20 м/с, наостальнойтерриториибезосадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°", - уточнили синоптики.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в следующем году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.