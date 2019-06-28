​Жертвы непогоды: под Харьковом на базе отдыха произошло смертельное ЧП, фото

28 июня на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.

На месте ЧП работали следователи.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в с. Беньковцы Ивано-Франковской области вследствие попадания молнии в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще двое госпитализированы.