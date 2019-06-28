​Ужасная находка в чемодане под Черновцами: появилось фото матери убитого ребенка

Национальная полиция разыскивает мать трехлетнего ребенка, тело которого было обнаружено в чемодане на окраине Черновцов.
Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, матерью ребенка является уроженка Хмельницкой области Пилявская Анна Александровна 1997 года рождения.
"Приметы: рост 160-
Владеющих любой полезной информацией о матери убитого ребенка в Нацполиции просят обращаться на линию 102.
Как сообщал "Апостроф", 3-летний мальчик, которого нашли мертвым в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов, был сильно избит.