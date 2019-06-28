​Ужасная находка в чемодане под Черновцами: появилось фото матери убитого ребенка

Национальная полиция разыскивает мать трехлетнего ребенка, тело которого было обнаружено в чемодане на окраине Черновцов.

Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, матерью ребенка является уроженка Хмельницкой области Пилявская Анна Александровна 1997 года рождения.

"Приметы: рост 160- 170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, на предплечье татуировка с изображением ловца снов с головами двух волков", - написал Аброськин.

Владеющих любой полезной информацией о матери убитого ребенка в Нацполиции просят обращаться на линию 102.

Как сообщал "Апостроф", 3-летний мальчик, которого нашли мертвым в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов, был сильно избит.