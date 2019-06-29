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Из популярного ресурса поиска авиабилетов исчезли рейсы в Крым

суббота, 29 июня 2019, 20:45
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В пятницу, 28 июня, в популярном сервисе по поиску дешевых авиабилетов Skyscanner пропали с продажи билеты на рейсы в аннексированный Крым из России.

Об этом сообщает издание Коммерсантъ.

Так, в ресурсе пользователям не показывало продажу билетов на самолеты в Симферополь. Один из собеседников издания, который представляет Skyscanner, заверил, что это исключительно технический сбой.

В то же время источник в туристическом сегменте считает, что отсутствие билетов связано с санкциями Евросоюза.

"Санкции США предполагают, что если бизнес не работает непосредственно с крымскими компаниями, то он находится в пределах правового поля. Но европейские санкции более строгие: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции", - сказал он.

Источник допускает, что речь может идти о блокировании банками счетов компании в случае нарушения санкций.

В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время объяснить причину отсутствия билетов в аннексированный Россией Крым.

Как сообщал "Апостроф", в самолете "Москва-Симферополь" неадекватный мужчина затеял драку и получил смертельный удар, после приземления лайнера врачи не смогли спасти дебошира.

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