В самолете из Москвы в оккупированный Крым произошло смертельное ЧП

В самолете "Москва-Симферополь" неадекватный мужчина затеял драку и получил смертельный удар, после приземления лайнера врачи не смогли спасти дебошира.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя соответствующие видео.

Так, самолет, который только вылетел из "Домодедово" и пробыл в воздухе всего 20 минут, был вынужден возвращаться обратно. Один из его пассажиров устроил панику и начал кричать: "Пилоты спят! Мы все умрем!".

Успокоить мужчину пытался весь экипаж самолета. И вроде бы у них начало получаться, как вдруг мужик перешел на нечеловеческий визг.

Неадекват стал бить телефоном сидевшего с ним рядом мужчину. Началась потасовка, в которой досталось уже самому дебоширу. Его ударили по голове и скрутили. Было решено возвращаться в Москву.

На земле борт уже ждали медики и полицейские. Они вытащили дебошира из салона. По дороге в больницу он скончался. Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.

Как сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара.