CNN вляпались в новогодний скандал из-за Крыма: сеть в гневе

Американская телерадиокомпания CNN попала в скандал с оккупированым Крымом, назвав полуостров в своем материале частью РФ.
На это обратил внимание пользователь Facebook Эмиль Салманов.
"Если вы вдруг забыли где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", - написал он, опубликовав соответствующий скриншот.
В статье о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото указан Сергей Малгавко из ТАСС.
Мнения комментаторов о том, кто несет ответственность за данную ошибку разошлись.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Хорватии извинились за карту Украины без Крыма.