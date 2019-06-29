Оккупанты забрали у ПЦУ в Крыму последний храм: фото

Подконтрольный российским оккупантам суд в Крыму принял решение отобрать у Крымской епархии канонической Православной церкви Украины ее главный храм, кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, согласно решению, здание должно быть передано в пользование «министерства имущества» в системе российской власти на полуострове, Крымская епархия ПЦУ также оплатить судебные сборы на сумму в 12 000 рублей (сейчас это почти 5000 гривен).

Напомним, ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщал, что российские власти Крыма требует "освободить помещение" кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе и направила предписание об "освобождении помещений" собора.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму под носом у оккупантов появился "привет" томосу для Украины.