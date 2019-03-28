​В Крыму у украинской церкви отжали землю для РПЦ и спецслужб Путина: опубликованы фото

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четверг, 28 марта 2019, 16:29

Оккупанты незаконно завладели земельным участком Крымской епархии УПЦ КП (теперь УПЦ (ПЦУ) в городе Симферополе.

Об этом сообщает координатор движения "Евромайдан Крым" Андрей Щекун в Facebook.

"В Симферополе, возле ликвидированной Украинской школы-гимназии, на месте, где в 2013 году был выделен земельный участок под строительство Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, оккупанты без каких-либо решений начали строительство жилого комплекса для работников ФСБ РФ и начаты работы по геодезии для строительства храма, скорее всего московского патриархата... ", - написал активист.

По его словам еще в 2015 году архиепископ Климент получил письмо, в котором его принуждали "добровольно отказаться" от этого участка.

"Прошу в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации передать право пользования на земельный участок путем добровольного отказа от права постоянного пользования земельным участком, предоставленного под строительство собора, с целью предоставления соответствующего земельного участка УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь для строительства многоквартирных жилых домов", - говорилось в письме.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за храма Православной церкви Украины в Симферополе, прихожан и священнослужителей которого попросили "освободить помещение".

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