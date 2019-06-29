Зеленый голубь: в сети показали видео необычной птицы в Москве

В сети появилось видео с зеленым голубем, которого очевидцы заметили на улице Москвы (Россия).

Об этом сообщает издание "Москва".

После ролика с птицей с зеленым окрасом перьев журналисты обратились к ветеринарам, чтобы узнать, существуют ли такие. Однако эксперты заявили, что в столице РФ таких видов голубей нет.

"В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется", - подчеркнули они. Однако ветеринары также добавили, что окрас птиц в течение жизни может меняться.

Также эксперты отметили, что птицы могут менять пестрый летний окрас на зимний белый, но ни один вид, проживающий в Москве, не меняет окрас на зеленый.

Тем временем пользователи сети написали свои варианты причины такого цвета голубя в комментариях.

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