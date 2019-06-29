Жара в Украине спала: синоптик дала прогноз на субботу и воскресенье

Жара отступила от Украины, а осадки в ближайшие дни будут чередоваться с солнцем.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На выходных, 29 и 30 июня, высокая температура воздуха в стране маловероятна. Однако температурный режим будет неоднородным.

Так, в субботу, в Украине в течение дня ожидается +18...+23 градуса за Цельсием, в воскресенье потеплеет до +22...+26 градусов, на Западе до +29 градусов, а на востоке и юго-востоке, в Запорожье, например, предполагается +21...+24 градуса. Ночью температура воздуха снизиться до +9...+14 градусов.

"Периодические небольшие дожди возможны, однако осадки будут успешно чередоваться с солнцем, которого также достаточно. То есть, сильных ливень не будет на выходных", - написала Диденко.

В Киеве также уже спала жара и немного похолодало. По словам синоптика, 27 июня, например, в 09:00 было более 25 градусов тепла, а уже на следующий день, 28 июня, - +17.

В субботу в столице ожидается +20...+22 градуса, в воскресенье +23...+25 градусов. В ночные часы - +11...+14 градусов. Есть вероятность локальных небольших дождей.

Уже 1 июля жара вновь вернется в Украину, однако 2 июля она удержится только на юге, а в большинстве областей ослабнет.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.