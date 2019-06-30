Астрономы сделали уникальные фото рождения новой планеты

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили планетарное образование в системе звезды TW Гидры, которая расположена в 176 световых годах от Земли.

По мнению ученых, они запечатлели процесс создания новой планеты. Если догадки ученых подтвердятся, то это будет первый случай точного обнаружения аккреционного диска, из которого формируется планета.

На снимках, которые сделали при помощи телескопов в Чили, виден горячий газопылевой сгусток на внешнем краю протопланетного диска вокруг звезды. Размеры сгустка поразили ученых. Они сопоставимы с расстоянием от Солнца до Юпитера.

Есть также и версия, что это просто вихрь газа сконцентрировал в одной части диска больше пыли, чем в остальных.

Ученые продолжают исследования. Им предстоит сделать более качественные снимки, которые дадут точный ответ.

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