RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
08:15
Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Астрономы сделали уникальные фото рождения новой планеты

воскресенье, 30 июня 2019, 04:42
переглянути новину українською

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили планетарное образование в системе звезды TW Гидры, которая расположена в 176 световых годах от Земли.

По мнению ученых, они запечатлели процесс создания новой планеты. Если догадки ученых подтвердятся, то это будет первый случай точного обнаружения аккреционного диска, из которого формируется планета.

На снимках, которые сделали при помощи телескопов в Чили, виден горячий газопылевой сгусток на внешнем краю протопланетного диска вокруг звезды. Размеры сгустка поразили ученых. Они сопоставимы с расстоянием от Солнца до Юпитера.

Есть также и версия, что это просто вихрь газа сконцентрировал в одной части диска больше пыли, чем в остальных.

Ученые продолжают исследования. Им предстоит сделать более качественные снимки, которые дадут точный ответ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились фото и видео мощного извержения вулкана в России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 6 до 8 тепла: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине

Зеленскому нужно начинать с судов, там все ниже плинтуса - Василий Илащук

Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: