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Погибло все живое: появились фото и видео мощного извержения вулкана в России

среда, 26 июня 2019, 12:48
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Извержение вулкана Райкоке, расположенного на одноименном острове курильского архипелага, уничтожило здесь все живое.

Кадры экологической катастрофы удалось заснять метеорологическим спутникам.

Извержение произошло 22 июня и продолжалось около 12 часов. Столб пепла поднялся в воздух на высоту 13 тысяч метров.

"Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году", - говорят специалисты.

Они отмечают, что сейчас здесь наблюдаются лишь слабые выбросы пара, газа и небольшого количества пепла. При этом есть вероятность того, аналогичные события могут произойти на других островах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету.

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