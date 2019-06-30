RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука

воскресенье, 30 июня 2019, 09:31
переглянути новину українською

Новый владелец телеканала Zik Тарас Козак, соратник Виктора Медведчука, предложил телеведущему Остапу Дроздову полную независимость, однако тот отказался.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Вы будете удивлены, но наиболее патриотические люди в один голос говорили мне ... оставаться на ZIKу. Мол, если тебе дают автономию и ты можешь гнуть проукраинскую линию дальше - обязательно делай это. Сохрани свою площадку. Делай свое дело для своего зрителя, к которому ты шел 12 лет", - написал Дроздов.

По словам телеведущего, именно тогда он понял, "в какой мы заднице".

"Я был поражен. Я понял, что такая позиция исчерпывающе объясняет, почему мы все в такой непросветной заднице. А потому, уважаемые патриоты, вы готовы приспосабливаться всегда и везде. Вы готовы украдкой и вполголоса петь свои ангельские песни, находясь в самом центре ада. Это типично украинская история: мы будем пренебрегать врагов, но пользоваться их ресурсами. Питкин в тылу врага", - написал Дроздов.

Он также убежден, что за последние две недели новый менеджмент убил телеканал ZIK, а сам телеканал стал "партийным".

"Телеканал за считанные дни стал по сути партийным. Безлимитно зашли такие токсичные фигуры, как Шуфрич, Рабинович, имбецил Кива и весь пул спикеров ОпоЗаЖиття. Я, Кипиани, Рахманин, Даниленко ранее могли этому сопротивляться и суммарно хранить проукраинскую линию, зато конченые негодяи были компактно сосредоточены в одной ватной тети. Теперь же ZIK преобразовано из самобытного канала в типичную канализацию", - подчеркнул телеведущий.

Дроздов четко объяснил свою позицию, он заявил, что не хочет "быть причастным к медиа-Чернобылю".

"Его не видно, но он будет фонить не менее 25 лет", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф" на телеканале и информационном агентстве ZIK ввели цензуру после прихода нового собственника, которым стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 6 до 8 тепла: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине

Зеленскому нужно начинать с судов, там все ниже плинтуса - Василий Илащук

Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: