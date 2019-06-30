Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука

Новый владелец телеканала Zik Тарас Козак, соратник Виктора Медведчука, предложил телеведущему Остапу Дроздову полную независимость, однако тот отказался.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Вы будете удивлены, но наиболее патриотические люди в один голос говорили мне ... оставаться на ZIKу. Мол, если тебе дают автономию и ты можешь гнуть проукраинскую линию дальше - обязательно делай это. Сохрани свою площадку. Делай свое дело для своего зрителя, к которому ты шел 12 лет", - написал Дроздов.

По словам телеведущего, именно тогда он понял, "в какой мы заднице".

"Я был поражен. Я понял, что такая позиция исчерпывающе объясняет, почему мы все в такой непросветной заднице. А потому, уважаемые патриоты, вы готовы приспосабливаться всегда и везде. Вы готовы украдкой и вполголоса петь свои ангельские песни, находясь в самом центре ада. Это типично украинская история: мы будем пренебрегать врагов, но пользоваться их ресурсами. Питкин в тылу врага", - написал Дроздов.

Он также убежден, что за последние две недели новый менеджмент убил телеканал ZIK, а сам телеканал стал "партийным".

"Телеканал за считанные дни стал по сути партийным. Безлимитно зашли такие токсичные фигуры, как Шуфрич, Рабинович, имбецил Кива и весь пул спикеров ОпоЗаЖиття. Я, Кипиани, Рахманин, Даниленко ранее могли этому сопротивляться и суммарно хранить проукраинскую линию, зато конченые негодяи были компактно сосредоточены в одной ватной тети. Теперь же ZIK преобразовано из самобытного канала в типичную канализацию", - подчеркнул телеведущий.

Дроздов четко объяснил свою позицию, он заявил, что не хочет "быть причастным к медиа-Чернобылю".

"Его не видно, но он будет фонить не менее 25 лет", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф" на телеканале и информационном агентстве ZIK ввели цензуру после прихода нового собственника, которым стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.