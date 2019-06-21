Цензура и массовые увольнения: как закручивают гайки на телеканале соратника Медведчука

На телеканале и информационном агентстве ZIK ввели цензуру после прихода нового владельца, которым стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.

Как сообщают источники "Детектора медиа", из канала уволилось примерно 35% сотрудников, а из информационного агентства ZIK планируют уйти почти 95% работников.

"Мы взяли на себя добровольное обязательство доработать до первого июля, и затем практически все работники увольняются. Мы корректно обсудили все трудовые отношения и договорились об обстоятельствах увольнения. С нами не вели переговоров: коллектив увольняется из-за очевидных мировоззренческих разногласий с новым владельцем холдинга, это очевидно и новому руководству, поэтому мы просто дорабатываем и уходим", - говорят сотрудники канала.

На данный момент из ZIK официально уволился 51 человек, а всего думает уйти около 350 человек.

Три разных источника издания сообщили, что на канале ввели цензуру. Здесь есть блеклист людей, которых нельзя показывать в эфире. Кто именно фигурирует в этом списке, пока не известно. По некоторым данным, в него внесли Вадима Новинского, Александра Вилкула и Евгения Мураева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Медведчук собрался купить еще два известных телеканала.