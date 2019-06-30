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Украину ждут новые волны непогоды и жары: свежий прогноз и карта

воскресенье, 30 июня 2019, 06:34
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В воскресенье, 30 июня, погода в Украине будет комфортная, но далее ждут небольшие температурные скачки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в последний день месяца на территории страны температура воздуха удержится в пределах +22...+26 градусов, на Западе +25...+29 градусов, на Востоке +21...+24 градуса.

30 июня также вероятны дожди в восточной части, местами в центральных областях, однако местами и небольшие. Синоптик существенных осадков не прогнозирует.

В Киеве в воскресенье дожди маловероятны, а температура сохраниться +24...+26 градусов днем, а ночью будет +15...+18.

По словам Диденко, уже 1 июля в Украину снова вернется жаркая погода. На следующий день, 2 июля, также стоит ожидать высокую температуру воздуха. Однако 3 июля снова станет значительно свежее и прохладней.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

Также в результате мощного ливня и урагана, которые накрыли столицу, многие улицы оказались затоплены.

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