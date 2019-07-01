Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз

В Укргидрометцентре рассказали о том, чего украинцам ожидать от июля. По данным синоптиков, второй месяц летя является самым теплым в году, но при этом с неустойчивой погодой.

По статистике, в июле вероятны грозы, шквалы и ливни, а также жаркие засушливые периоды.

Так, средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет +17+22 градусов. При этом на юге немного теплее - +24 градуса.

По подсчетам синоптиков, месячное количество осадков в июле установлено на отметке 40-105 мм, а в Карпатском регионе 108-195 мм.

Абсолютный максимум температуры воздуха - +39,7 градусов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 июля в Украине ожидается жаркая и солнечная погода: осадки не прогнозируются ни в одном из регионов страны.