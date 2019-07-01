Жара возвращается: опубликован свежий прогноз погоды и карта

В понедельник, 1 июля, в Украине ожидается жаркая и солнечная погода: осадки не прогнозируются ни в одном из регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха ближайшей ночью составит от 11 до 19 градусов тепла. Днем столбики термометров прогреются до 24−34 градусов. Ветер прогнозируется западный, 5−10 м/с.

В частности, в западных областях ожидается от 30 до 33 градусов тепла днем. В центральных областях и на юге будет немного прохладнее – от 28 до 33 градусов. Менее всего жара ударит по восточным областям – в Харькове и на Донбассе от 27 до 29 градусов тепла.

В Киеве синоптики также обещают от 31 до 33 градусов и солнечную погоду без осадков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.