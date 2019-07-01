​На Донбассе вспыхнул мощный пожар возле позиций ВСУ: подробности, фото и видео

30 июня возле сел Широкино и Бердянское на Донбассе вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Местные жители сначала боролись с огнем собственными силами, потом подключились военные и спасатели.

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"Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно, от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", – рассказал военнослужащий с позывным "Сержант".

Огонь удалось потушить только спустя 8 часов, поздно вечером 30 июня.

"Сильное пламя и едкий дым подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность несло то, что начали детонировать неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", – рассказали в штабе.

Известно, что произошло возгорание сухой травы, в результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и пожар, угрожал их домам и посевам.

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"Выгорела трава, посадки, чтобы погасить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бородинского", - сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

Вероятной причиной пожара, по словам Олега Прилипко, не исключают варианта по диверсии.

Как сообщал "Апостроф", на популярном курорте под Одессой в пятницу, 28 июня, произошел сильный пожар.