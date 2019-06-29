На курорте под Одессой произошел масштабный пожар: фото и видео

На популярном курорте под Одессой в пятницу, 28 июня, произошел сильный пожар.

Об этом сообщает Думская.

Уточняется, что первой вспыхнула неработающая база отдыха. Там выгорели пустующие домики, затем занялась сухая трава, и огонь начал быстро распространяться по рекреационной зоне.

К тушению пожара подключились пожарные из сел Лиман, Траповка, Приморское, а также райцентра, работники других баз, отдыхающие. К полудню совместными усилиями огонь удалось победить.

К тому времени сгорело 4 га травы и несколько домов — корпусов баз отдыха и дачных домиков. К счастью, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе мощный пожар охватил бывший военный склад.