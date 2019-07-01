На Украину идет атмосферный фронт: синоптик объяснила, что будет с погодой

2 июля в Украину наведается атмосферный фронт, который принесет с собой комфортное снижение температуры воздуха и дожди в некоторых регионах.

По этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Июль возобновил в Украине жару. Снова в большинстве областей течение дня раскрутится до +30+35 градусов. Однако уже завтра, 2 июля, с севера к нам приблизится атмосферный фронт. Он принесет на северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую кратковременные дожди и грозы", - сообщила синоптик.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы. В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +26+28 градусов.

В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.

"Да и вообще, до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины высокие градуса будут оседать красивым загаром на шее тружеников и всей фигуре временных бездельников-курортников", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в Укргидрометцентре рассказали о том, чего украинцам ожидать от июля. По данным синоптиков, второй месяц лета является самым теплым в году, но при этом с неустойчивой погодой.