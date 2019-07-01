​Вакарчук в Харькове назвал Крым российским: видео

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук во время обращения к людям, в рамках своего агитационного тура в Харькове, назвал Крым "российским".

Соответствующее видео публикует "Мысли" в YouTube.

Так, во время выступления на сцене, перед огромной аудиторией, певец оговорился, и назвал Крым "российским".

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен...", - заявил во время агитации Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", американская газета Los Angeles Times попала в громкий скандал, в одной из статей назвав законной аннексию Крыма и предложив ехать на полуостров через территорию России.