Журналисты рассекретили предателей, помогавших России захватывать Крым: фото

В Украине идентифицировали военных, которые в 2014 году способствовали оккупации Крымского полуострова.

В сообщении "Украинского милитарного портала" говорится, что многие из этих преступников остались безнаказанными и малоизвестными широкому кругу общественности.

Так, в список попали Данько Юрий Александрович, Вологин Дмитрий, Патлаенко Федор Петрович, Ескин Игорь, Денисов Евгений Андреевич и Ниновский Богдан Мирославович.

Все они были активными участниками и пособниками оккупантов во время незаконной аннексии полуострова.

Также были опубликованы фотографии предателей Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук во время обращения к людям, в рамках своего агитационного тура в Харькове, назвал Крым "российским".