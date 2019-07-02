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Появилось видео с детьми, серьезно пострадавшими при взрыве под Днепром

вторник, 02 июля 2019, 13:59
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В сети было опубликовано видео с шестью пострадавшими после взрыва в Днепропетровской области детьми.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты рассказали, что три мальчика и девочка находятся в травматологическом отделении больницы с множественными осколочными травмами. Они были отправлены на операцию. Еще двух мальчиков – 5 и 16 лет, начали оперировать еще ночью, поскольку их состояние было крайне тяжелым. Врач показал журналистам крупные осколки, которые удалось изъять из детей.

По информации прессы, взорвался снаряд для гранатомета, который дети нашли на свалке.

"Угрозы жизни детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области, уже нет. В центре села Пашена Балка, где играли дети, разорвалось взрывное устройство", - пишут журналисты.

Полиция открыла по факту происшествия сразу два уголовных производства. Уточняется, что неподалеку от села находится полигон, где уничтожаются устаревшие боеприпасы.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава местного облсовета Глеб Прыгунов опубликовал фото из больницы, где оперировали детей, которые получили ранения при взрыве боеприпаса под Днепром.

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