Ранение 6 детей при взрыве под Днепром: появились жуткие фото из реанимации

Врачи продолжают оперировать детей, которые пострадали от взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава облсовета Глеб Прыгунов.

По его словам, все пострадавшие дети живы. Двое из них находились в тяжелом состоянии: 16-летний мальчик находится на искусственной вентиляции легких, 5-летний – уже в сознании. Им провели переливание крови.

Также чиновник заявил, что с утра 2 июля уже будут представлены результаты расследования правоохранительных органов по причинам взрыва.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 30 июня в селе Нелипино Свалявского района взрыв газа разрушил жилой дом, в результате взрыва были травмированы два человека.