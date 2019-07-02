Скандал вокруг Томоса: Филарет сделал новый выпад против ПЦУ, припугнув Россией

Вселенский патриарх может отозвать Томос у Украинской церкви, после чего Москва будет торжествовать.

С таким заявлением в эфире телеканала Zik выступил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

По его словам, такое развитие событий он не исключает.

"Все зависит от Вселенского патриарха. Он может отозвать Томос, как в свое время Константинопольский патриарх отозвал Томос Румынской церкви, которая не согласилась на то, чтобы Румынская церковь брала миро в Константинопольской церкви. Не согласилась – и тогда Вселенский патриарх отобрал Томос, но через некоторое время вернув. Такая возможность у Вселенского патриарха есть, но, если он это сделает, тогда будет торжествовать Москва и скажет: "Вот мы говорили, что не надо Украинской церкви давать Томос, не послушали нас, и сами убедились, что не надо давать Украинской церкви Томос об автокефалии", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) смогла сохранить свои позиции в Украине благодаря личной позиции митрополита Онуфрия.