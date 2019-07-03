Это какой-то идиотизм: соцсети взорвал поданный в Раду закон о дематюкации

На сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование матерных слов.

Официально он называется "про дематюкацию языка", а его автором является Комитет свободы слова.

Такая новость знатно развеселила пользователей соцсетей, которые высмеивают возможное принятие закона.

"Раз такое дело, то я бы еще внесла поправку об обязательном ношение шапочки из фольги. А то вдруг злые тибетские маги вкупе с инопланетянами покусятся на целостность духовной скрепы", - пишет Ольга Червакова.

"Я сплю и это просто кошмар. Это сюр. Этого не может быть", - пишут в сети.

Также люди раскритиковали нардепа Ольгу Богомолец, которая является инициатором законопроекта.

Отметим, что еще 20 июня сама Богомолец писала в соцсетях о большом количестве матерных слов в сети.

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