​Не знает, что ему делать: россияне бурно обсуждают идею Зеленского о референдуме

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается провести референдум о переговорах с Россией, вызвала волну мнений среди россиян.

"Апостроф" собрал подборку комментариев неравнодушных жителей России по этому поводу.

Мнения россиян разделилось. Некоторые из них поддерживают идею Зеленского и называют его наиболее демократичным президентом. Другие же убеждены, что новый глава Украины таким образом перекладывает ответственность на украинцев.

"Ответственность с себя скидывает. Ну получишь ты, Зеля, результат референдума 50 на 50 и что это даст? "Раскол общества" сам пройдет? Популизм чистейшей воды. Британцы вон доигрались с референдумами - по всем параметрам проигрывают теперь от Брексит. Да и с своременными технологиями, как "Фейсбук скажет", так и проголосуют", - пишут те, которые не видят смысла в референдуме.

"Ну, а по моему, Зеленский правильно начал, как бы его тут не матюкали что с той стороны, что с этой. Он же не может отменить сразу ВСЕ, что наворотил Порошенко. Раду меняет, явно дал понять, что хочет договариваться...За несколько дней - это уже показатель... Дай бог,что может и распедалит, ибо старая власть даже разговаривать ни с кем не хотела, кроме как о подачках...Поживем-увидим", - пишут комментаторы.

"Порошенко – плохой, Зеленский – плохой. Один Путин - хороший, мудрый и хозяйственный)", - некоторые просто язвят по этому поводу.

"Наивный Зеленский. Нет политического опыта. С Путиным не о чём договариваться. Путин, как и крокодил, не умеет ходить задом — он не может остановиться или сделать шаг назад. Путина надо бить в морду, в эту хитрую подлую фсбэшную пухлую морду. ..", - считают некоторые россияне.

Отдельные жители РФ убеждены, что Зеленский просто не знает, что ему делать с Украиной.

"То есть Зеленский либо вообще не знает, что делать с этим болтом под названием Украина. Либо хочет переложить ответственность с себя на население", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают возможный референдум по отношениям между Украиной и Россией, который предложил провести глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.