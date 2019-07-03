Грузины с флагом Украины устроили "теплый" прием россиянам с георгиевской лентой: видео

В сети опубликовали видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.

На опубликованных кадрах отчетливо слышно, как активисты произносят фразу "Слава Украине". Также не обошлось и без прославленной песни в адрес президента России Владимира Путина.

Отнятую у водителя георгиевскую ленту молодой человек повязал на свою обувь. При этом россияне уже начали вызывать полицию со словами "на нас напали".

Как известно, в Грузии, как и в Украине, Россию признали оккупантом. Здесь регулярно проходят митинги против сотрудничества с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в РФ с подачи Кремля начали раскручивать новый информационный фейк – о "мягкой оккупации" Турцией грузинского региона Аджария.