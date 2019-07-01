Протесты против России в Грузии: пропагандисты Кремля придумали новый фейк

В РФ с подачи Кремля начали раскручивать новый информационный фейк – о "мягкой оккупации" Турцией грузинского региона Аджария.

Об этом в своем Telegram-канале "ibarabanov" сообщил московский журналист Илья Барабанов.

Он отметил схожесть материалов относительно ситуации в Грузии, которые распространяют рупоры Кремля.

"Телеканалам из Кремля новый темник подвезли. Самое смешное, что, похоже, даже со всеми геолокациями. Вот аэропорт, вот наземный погранпереход, вот ресторан, вот массажный салон, а вот мечеть", - пишет он.

По его мнению, кураторы СМИ из Кремля поступили не слишком разумно, скопировав стиль фейковой новости об Аджарии и ракурсы для фото друг у друга.

"Какая-то безумная трата бюджетных средств, если вдуматься. Можно было бы один сюжет снять и всюду сразу разместить, но нет же, три разных корреспондента ходят по одним и тем же точкам, фиксируют одинаковые планы и шарашат одинаковые тексты", - отмечает журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Она извинилась за выступление на фестивале "Усадьба Jazz", который проходил в РФ, и заявила для украинских фанатов следующее: "Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!".