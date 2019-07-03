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На украинском курорте на Азове произошло опасное ЧП: опубликованы фото и видео

среда, 03 июля 2019, 10:04
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На одном из популярных курортов Азовского моря в районе Тубала (с. Игоревка) произошел обвал грунта, где прямо под насыпями располагаются пляжи и только чудом до сих пор никто не пострадал.

Соответствующие фото и видео опубликовала Светлана Резникова в Facebook.

"Посмотрите, что происходит. Огромные куски отваливаются, падают, а внизу, пляжная зона. Азовское море, Тубал, Приазовский район, Игоревка", - написала она в подписи к фото и видео.

На кадрах действительно видно, как огромные глыбы, отрываясь, падают вниз, к прибрежной зоне.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.

Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.

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