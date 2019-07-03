В Италии вынесли приговор наемникам боевиков, воевавшим на Донбассе: фото

В итальянской Генуе вынесли приговоры трем итальянским наемникам, которые воевали на Донбассе против Украины.

Как сообщает местная пресса, Антонио Катальдо и Олси Крутани получили по 2 года и 8 месяцев тюрьмы, а Владимир Вербицкий (уроженец Молдовы) приговорен к году и 4 месяцам лишения свободы.

Всех признали виновными в несанкционированном вербовке или несанкционированных действиях в интересах иностранного государства.

Итальянские издания уточняют, что трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске. Речь идет об Андреа Палмери, Габриэле Каругати и Массимилиано Кавалльери. Не исключено, что они могут находиться на Донбассе.

Таким образом, в Италии впервые в истории вынесли приговоры наемникам Кремля, воевавшим на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото очередного "груза 200" на Донбассе.