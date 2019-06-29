Минус один: в сети показали фото очередного "груза 200" на Донбассе

28 июня бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе очередного боевика НВФ Николая Ненашева из Краснодона Луганской области.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200 бригада. 28.06.19 Ненашев Николай. 2 омсбр 2 АК (о)", - говориться в сообщении.

Известно также, что боевик числился в базе "Миротворца".

"Старший сержант ЛНР ищет работу наемником в России", - процитировал "Миротворец" пост со страницы Ненашева в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", за прошедшую неделю украинским военнослужащим удалось сильно почистить ряды боевиков на Донбассе, было ликвидировано 5 известных украинским волонтерам членов незаконных формирований.

Ранее сообщалось, что 23 июня, на Донбассе украинские защитники ликвидировали российского боевика Романа Андрияша из города Майкоп (РФ) по кличке "Псих".