​Деньги, золото и оружие: появились видео обысков в шикарном особняке топ-чиновника в России

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четверг, 31 января 2019, 16:09

У сенатора Карчаево-Черкесии (РФ) Рауфа Арашукова, задержанного по обвинению в участии в преступном сообществе и организации убийств, а также у его задержанного отца Рауля нашли коллекцию холодного оружия народов Кавказа и слитки золота и серебра.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что найденное оружие было инкрустировано элементами из драгоценных металлов и камней. В коллекции обнаружили, в частности, кинжалы и сабли.

Кроме того, следователи нашли у Арашукова и его родственников старинные награды, большое количество ноутбуков и смартфонов, а также крупную сумму денег. На имущество семьи сенатора наложили арест.

В сети появилось видео обысков чиновника.

Как сообщал "Апостроф", 30 января Московский суд арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и организации убийств.

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