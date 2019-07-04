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Добровольцы нашли на Донбассе коллекцию картин, которая считалась утраченной: фото

четверг, 04 июля 2019, 03:31
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Военные обнаружили в Широкино Донецкой области ценную коллекцию произведений искусства и эвакуировали картины из опасного региона.

Как сообщает "Платформа ТЮ" в Facebook, картины принадлежат украинскому художнику Виктору Павлюку. В Широкино, которое практически разрушено боевиками, у него была своя мастерская.

Картины сохранил боец чеченского батальона имени Шейха Мансура. Он с прошлого года собирал и прятал от взрывов художественные работы.

Близкие художника уже поблагодарили военных за такую бдительность.

Виктор Илларионович Павлюк получил особую популярность благодаря серии картин, на которых он изобразил азовских рыбаков и моряков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский художник опубликовал мощную карикатуру на реванш Путина в Европе.

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