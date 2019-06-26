Украинский художник опубликовал мощную карикатуру на реванш Путина в Европе

Известный украинский художник-карикатурист Андрей Петренко опубликовал новую работу, связанную с актуальными политическими событиями, речь идет об истории с голосованием за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Рисунок он выложил на своей странице в Twitter.

"Россия возвращается в Европу", - подписал свою работу автор.

Под публикацией художника пользователи Twitter высказали негодование относительно коррупции среди европейских чиновников и предательстве европейских ценностей включением России в ПАСЕ.

"Перед депутатами в ПАСЕ во время принятия решения о возвращении Путина к ним, стояла огромная, трудно решаемая дилемма. В долларах или евро".

"Европа наша!".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который обвинялся в сексуальных домогательствах, может стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.