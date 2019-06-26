RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

13:32
Что должна выполнить Россия для полноценного возвращения в ПАСЕ: названы 5 условий и сроки
13:32
Мурашки по коже: ONUKA впечатлила сеть новым летним треком
13:30
Из-за интересов Трубы ГБР плодит бессмысленные дела - судья
13:21
Какие 5 партий могут попасть в Раду: инфографика с данными свежего опроса
13:14
Неизвестные лица оказывают давление на сотрудников Минюста Украины в Крыму - СМИ
13:01
​Зеленский назначил нового постпреда по Крыму: названо имя
12:57
У экс-советника Порошенко проходят обыски: первые подробности
12:48
Погибло все живое: появились фото и видео мощного извержения вулкана в России
12:35
Украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира
12:32
У "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовлен план урегулирования на Донбассе - Бойко
12:28
Суд принял скандальное решение по участнице акции против Зеленского
12:26
ТОП-20 эффективных и активных партий Украины: "Батькивщина" возглавила рейтинг
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский художник опубликовал мощную карикатуру на реванш Путина в Европе

среда, 26 июня 2019, 12:08
переглянути новину українською

Известный украинский художник-карикатурист Андрей Петренко опубликовал новую работу, связанную с актуальными политическими событиями, речь идет об истории с голосованием за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Рисунок он выложил на своей странице в Twitter.

"Россия возвращается в Европу", - подписал свою работу автор.

Под публикацией художника пользователи Twitter высказали негодование относительно коррупции среди европейских чиновников и предательстве европейских ценностей включением России в ПАСЕ.

"Перед депутатами в ПАСЕ во время принятия решения о возвращении Путина к ним, стояла огромная, трудно решаемая дилемма. В долларах или евро".

"Европа наша!".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который обвинялся в сексуальных домогательствах, может стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Очень странно, что Россия так печется о репутации СССР - Джаред Харрис, актер сериала "Чернобыль"

Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Как праздновать Троицу 2019: история, традиции и обычаи праздника

Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: