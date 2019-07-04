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​Это все мерзопакостно: Кикабидзе высказался про российских оккупантов в Грузии и Украине

четверг, 04 июля 2019, 09:31
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В Кремле правят люди старых понятий, но это время уже давно прошло, уже давно началось движение в другую сторону.

Такое мнение высказал популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, передает издание DW.

"Тема России - это вечная тема. Там (в Абхазии и Южной Осетии, - ред.) идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу, похищают людей и потом просят за них выкуп. Человек живет за заграждением на одной стороне, а жена похоронена на другой стороне, и церковь также на другой стороне. И он не может ни пойти в церковь, ни принести цветы на могилу. Это все мерзопакостно - есть такое выражение у русских", - заметил актер.

Но, по его словам, несмотря на агрессию и негативное влияние России, туристы продолжают посещать Грузию и остаются довольны.

"Туристы уезжают очень довольные. Туристов было много. Сейчас Путин закрывает воздушное сообщение, но люди все равно будут приезжать через другие страны, я уверен. Я все время повторяю - у них очень плохой, никудышный сценарий", - считает актер.

Кикабидзе убежден, что, несмотря на все попытки раздробить Украину и Грузию, Кремль потерпит фиаско, так как украинцы и грузины очень любят свою родину.

"Да, лет 15-20 назад я смотрел выступление Жириновского, он говорил о разделении Грузии на губернии, а депутаты слушали и аплодировали. План в том, чтобы раздробить Грузию, сделать так, чтобы здесь плохо жилось, и чтобы потом Кремль сказал: мы вам поможем. И войдут сюда, вот это и есть план.

Маленькую страну погубить очень легко. А большую - трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят", - подчеркнул артист.

Кикабидзе рассказал, что грузины постоянно чувствуют угрозу со стороны России, ожидают чего-то плохого, но молодое поколение не сидит сложа руки, а действует, выходит с протестами.

"Люди живут в ожидании чего-то очень плохого. И сейчас это вырвалось наружу, поэтому такое огромное количество студентов вышло. Они смотрят на жизнь по-другому, это надо учитывать. Все-таки в Кремле правительство старых понятий, а это время уже давно прошло, уже давно началось движение в другую сторону", - заметил актер.

Кикабидзе также отметил, что Россию очень раздражает то, что Грузия (как и Украина, - ред.) стремится в НАТО, стремится к Западу, и желает быть демократической страной.

Как сообщал "Апостроф", легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе очень обрадовался распаду СССР и считает, что Россия движется в том же направлении.

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