Убирайся из Украины: диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме, фото и видео

Украинская диаспора в Риме в день встречи президента РФ Владимира Путина и Папы Римского, 4 июля, вышла на протест, попросив главу России убраться из Украины.

Фото и видео опубликовал в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Так, около 30 человек вышли с плакатами, на которых на английском и итальянском были разные надписи, в том числе и "Стоп агрессии" и "Путин оставь Украину". Также активисты держали в руках украинские флаги.

"Это не является нормой, что сейчас официальный Рим принимает агрессора с большими почестями, тогда как у нас идет война. Мы будем каждый раз напоминать об этом, пока путинская Россия продолжает свою агрессию в мире", – заявил организатор акции Олесь Городецкий.

Также все присутствующие на акции на площади в центре Рима произнесли молитву на украинском языке за всех украинцев, которые погибли в результате российской агрессии на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", Путин подарил Папе Римскому "грех" во время встречи в Ватикане.