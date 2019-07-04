В Украину идет королевская погода: синоптик порадовала прогнозом

В пятницу, 5 июля, в Украине будет довольно комфортная погода без знойной жары, но местами с дождями.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"5 июля в Украине будет радовать и дальше свежестью и умеренным теплом. Температура будет демонстрировать настоящие королевские черты - сдержанность и возможность другим, то есть, нам, быть довольными. Ведь в течение дня ожидается +21 +26 градусов. Даже с юга ушла сильная жара, там будет до +25 +29, может быть, местами до +30 градусов", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, дополнительно комфортную погоду будут обеспечивать дожди с грозами.

"Осадки наиболее вероятны на западе, севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории удержится сухая воздушная масса", - добавила Диденко.

Что касается Киева, то здесь 5 июля предполагается местами дождь и гроза, днем максимально +24 +25 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды.