Украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды: чего ждать

С каждым годом погода в Украине будет ухудшаться в сторону увеличения количества ливней и ураганов, которые будут отмечаться смерчами и градами.

Об этом рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова, передает Обозреватель.

"Ливни, грады, ураганы - естественные летние процессы в плане погоды, но за счет изменений климата интенсивность и частота этих естественных погодных явлений будет возрастать", - отметила она.

Синоптик также уточнила, что подобные процессы происходят не только в Украине, они носят глобальный характер.

"Например, ветер будет не средней скорости, а экстремальной", – пояснила Трофимова.

Эксперт добавила, что "наиболее неприятным" изменением климата являются "волны тепла", которые, в частности, наблюдались в Европе и в Украине в июне текущего года.

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