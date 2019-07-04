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Украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды: чего ждать

четверг, 04 июля 2019, 17:16
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С каждым годом погода в Украине будет ухудшаться в сторону увеличения количества ливней и ураганов, которые будут отмечаться смерчами и градами.

Об этом рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова, передает Обозреватель.

"Ливни, грады, ураганы - естественные летние процессы в плане погоды, но за счет изменений климата интенсивность и частота этих естественных погодных явлений будет возрастать", - отметила она.

Синоптик также уточнила, что подобные процессы происходят не только в Украине, они носят глобальный характер.

"Например, ветер будет не средней скорости, а экстремальной", – пояснила Трофимова.

Эксперт добавила, что "наиболее неприятным" изменением климата являются "волны тепла", которые, в частности, наблюдались в Европе и в Украине в июне текущего года.

Подробнее о погоде на ближайшие два месяца, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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