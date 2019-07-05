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Под Тернополем разгорелся скандал из-за мемориала погибшим героям: фото

пятница, 05 июля 2019, 14:24
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В городе Чертков Тернопольской области во время строительства мемориала на кладбище вывезли на свалку останки с 14 могил.

Остановить произвол и надругательство над могилами удалось активистам, которые вовремя вмешались в ситуацию.

Мемориал решили построить на месте, где находится Военное кладбище. Здесь были похоронены украинские войны, которые погибли в 1919-1920 годах.

В Отделе коммуникации полиции Тернопольской области уже заявили, что по факту надругательства над захоронениями начали расследование.

По данным полиции, фирма-подрядчик, которая осуществляла земельные работы, ориентировалась на вывод, в котором говорилось, что здесь нет захоронений.

Правоохранителям предстоит выяснить кто делал такой вывод и на каких основаниях.

Тем временем на месте, где вырыт котлован, обнаружены остатки человеческих костей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о страшных находках под Одессой при поисках пропавшей девочки.

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