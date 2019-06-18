Стало известно о страшных находках под Одессой при поисках пропавшей девочки: фото

В ходе поисков пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке, Одесской области, волонтеры и нацгвардейцы дважды натыкались на человеческие останки.

Об этом сообщает издание "Zachem".

В частности, 16 июня была обнаружена свежая могила без надгробия. Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Причины смерти человека и кто его похоронил таким образом выясняют правоохранители.

Кроме того, волонтерами на обочине дороге был найден мешок с окровавленными тряпками, веревками и человеческим пальцем. О жуткой находке волонтеры рассказали полицейским.

"Была такая находка, но отношения к пропавшей девочке она, как и найденный труп, не имеет", — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Напомним, 13 июня Дарья Лукьяненко около 14 часов дня ушла с рынка, где работает ее мать, в танцевальный кружок, расположенные в менее чем километре от рынка. Однако туда она так и не добралась. Около 9 часов вечера родители не смогли дозвониться дочери и обратились в полицию. С тех пор в районе Ивановки уже 6 сутки продолжается масштабная поисковая операция.

Как ранее сообщал "Апостроф", у родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко неоднократно судимый мужчина требовал 10 тысяч долларов, якобы за ее освобождение.