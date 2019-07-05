Появилось фото полета в космосе самого секретного аппарата NASA

В сети опубликовали снимок секретного американского космического аппарата, который может дать представление о его назначении.

Речь идет о Boeing X-37 - экспериментальном космоплане, который предназначен для функционирования на высотах до 750 километров.

Аппарат NASA начали разрабатывать еще в 1999 году, а его первый тестовый полет X-37A выполнил 7 апреля 2006 года.

По мнению специалистов, аппарат выполняет разведывательные задачи и доставляет грузы на орбиту. Есть также версия, что на его основе американцы смогут создать перехватчик, который будет выводить из строя другие космические аппараты.

Фотографию удалось сделать астроному-любителю из Нидерландов Ральфу Ванденбергу.

"Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Выяснилось, что он сманеврировал на другую орбиту", - рассказал автор снимка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что NASA отправит экспедицию на астероид, который может разрушить экономику Земли.