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NASA отправит экспедицию на астероид, который может разрушить экономику Земли

суббота, 29 июня 2019, 02:29
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Космическое агентство США NASA отправит миссию на "золотой" астероид Главного пояса, известный как (16) Психея, в 2022 году.

Об этом сообщает "Naked Science".

Полет до его орбиты продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на (16) Психее займет более 20 месяцев. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра.

Астероид, сформировавшийся в результате столкновения двух небесных тел, весит менее одного процента от массы Луны, при этом он в основном состоит из платины, железы, никеля и золота. Как сообщает портал Oil Price, эксперты подсчитали суммарную стоимость всех металлов на (16) Психее: 700 квинтиллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

В то время как в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную и намерены таким образом изучить формирование Солнечной системы, некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах — перспективная индустрия.

"Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными. Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги", - сказал в беседе с BBC Митч Хантер-Скуллион, основатель британской компании Asteroid Mining Company.

Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году.

Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики. По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что человечество может добыть в космосе.

По оценке аналитиков из Allied Market Research, к 2025 году мировой рынок по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.

"Вы не можете думать о космической добыче как о чем-то, что случится через 25 или 50 лет, — говорит Мур. — Это уже происходит. И Пояс астероидов — только один аспект этого рынка. Весь космический рынок уже стоит сотни миллиардов".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", NASA проведет конференцию, где будут представлены несколько сценариев, которые помогут избежать гипотетического столкновения астероида с Землей.

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