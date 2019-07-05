​Соратника Зеленского поймали на нарушении ПДД в Киеве: опубликовано видео

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пятница, 05 июля 2019, 17:35
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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, убегая от журналистов, которые задавали ему "неудобные" вопросы, перебежал дорогу в неположенном для этого месте, хотя в нескольких метрах был светофор.

Об этом написал Костянтин Андриюк в Facebook.

"Кто что видит. Я вот, в очередном расследовании СХЕМЫ о ЗЕкоманде, обратил внимание на вот этот момент. Лидер партии "Слуга народа" переходит дорогу, как ему заблагорассудится. Но самое смешное, что реально в 10 метрах там есть светофор. Ну видишь ты тебя снимают телекамеры. Ну понимаешь, что тебя покажут на всю страну. Ну перейди ты ту дорогу в разрешенном месте. Покажи всем и своим же избирателям, что ты законопослушный гражданин. Ну хотя бы на камеру", - написал он.

На видео можно увидеть, что Разумков буквально бросается в поток авто, переходя дорогу в неположенном месте. Таким образом, он хотел поскорее избавиться от "неудобных" вопросов журналистки. Потом спокойно садится в авто и уезжает.

Под постом появились комментарии пользователей сети.

"Если бы ты знал, как (!) Он спешил (!) ... от нас :) Вопрос же, о кумовстве Медведчука", "А им еще до 21 июля как-то держаться", "та им пох .... на все и на всех ... вот и все. Точка", "в так все правильно, за те лишние 1,5 минуты можно рейтинг было свалить процентов на 5-10", "Да просто уважение к законам и правилам должно быть в голове. И тогда это автоматом будет выполняться", - пишут комментаторы.

Смотреть на 15.38 минуте.

Как сообщал "Апостроф", журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

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