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В Одессу продолжают стягиваться военные корабли НАТО: опубликовано видео

пятница, 05 июля 2019, 13:23
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В украинский порт Одесса продолжают прибывать корабли стран-участниц международных украино-американских учений "Си Бриз -2019".

Так, сюда уже прибыли патрульный катер типа Айленд - "Очамчире" (Грузия) и четверка кораблей постоянной группы НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море.

Канадский фрегат "Торонто", который является флагманом группы кораблей, имеет на вооружении противокорабельные ракеты "Гарпун", противолодочные торпеды "Марк-46", противовоздушный зенитно-ракетный комплекс, а также артиллерийскую носовую 57-мм пушку.

Все корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото уникального участника учений Sea Breeze, который прибудет в Украину.

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