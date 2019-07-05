В Одессу продолжают стягиваться военные корабли НАТО: опубликовано видео

В украинский порт Одесса продолжают прибывать корабли стран-участниц международных украино-американских учений "Си Бриз -2019".

Так, сюда уже прибыли патрульный катер типа Айленд - "Очамчире" (Грузия) и четверка кораблей постоянной группы НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море.

Канадский фрегат "Торонто", который является флагманом группы кораблей, имеет на вооружении противокорабельные ракеты "Гарпун", противолодочные торпеды "Марк-46", противовоздушный зенитно-ракетный комплекс, а также артиллерийскую носовую 57-мм пушку.

Все корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото уникального участника учений Sea Breeze, который прибудет в Украину.