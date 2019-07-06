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Дорога в никуда: в сети показали на фото, что дали Донбассу 5 лет "русского мира"

суббота, 06 июля 2019, 04:38
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Железные дороги на оккупированной территории Донбасса продолжают ржаветь и зарастать травой с деревьями.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником ТюраТам‏.

"Пять лет назад по этой колее ходил Интерсити. Через Авдеевку, Красноармейск на Киев", – пишет пользователь.

В комментариях его поправили, отметив, что поезда "Интерсити" на Донбассе ходили через Краматорск и Славянск, а через Авдеевку и Красноармейск ходил ночной фирменный поезд "Укрзализныци" "Уголек".

Также пользователи сравнивают опубликованные фото с видами железнодорожных путей между российским Адлером и оккупированным регионом Грузии, Абхазией.

"Только там пальмами заросло, а у нас ясенем", – отмечает пользователь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Дебальцево Донецкой области неизвестные устроили смелую "диверсию" - в ночь на четверг, 27 июня, в городе нарисовали флаг Украины.

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