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ВСУ устроили с боевиками смертельные перестрелки: названо количество "грузов 200"

суббота, 06 июля 2019, 12:00
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За прошедшие сутки пятницы, 5 июля, боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, причем 12 раз с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в результате чего различные травмы и ранения получили шестеро бойцов, за которых ВСУ не преминули отомстить боевикам "грузами 200".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены", - говорится в сообщении.

Военные также уточнили, что с начала суток субботы, 6 июля, боевики уже дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали главного разведчика боевиков ДНР.

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