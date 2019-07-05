На Донбассе ликвидировали главного разведчика боевиков ДНР: опубликовано фото

В сети рассказали о гибели начальника разведки боевиков на Донбассе по кличке "Скиф".

Об этом сообщают на странице "137 отдельный Батальон Морской пехоты" в Facebook.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше...", - написали в сети.

На странице оккупантов также разместили информацию о боевике. Отмечают, что он погиб в результате попадания осколка на передовой под Докучаевском. Имени погибшего не уточняют.

Пишут, что "Скиф" родился в маленьком шахтерском поселке в Донецкой области возле города Макеевка. Стал на сторону российских оккупантов с первых дней войны.

Как сообщал "Апостроф", с 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.