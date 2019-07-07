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​Синоптик предупредила Киев об изменчивой погоде: чего ждать

воскресенье, 07 июля 2019, 12:15
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В воскресенье, 7 июля, в столице Украины ожидается дождь, возможна гроза и сильный ветер.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Киевляне! Если вы вблизи бегаете с сачком за бабочками, радостными криками сгоняете детей и родителей в машину, чтобы наконец выбраться из дома, уже нашли место для отдыха на травке, самое время обратить внимание на погоду)", - предупредила синоптик.

По ее словам, вскоре начнется дождь, возможна гроза и сильный ветер.

"Позаботьтесь, куда спрятаться, уберите с улицы вчерашнее белье, возьмите с собой какие-то целофанчики накрыть импровизированный стол в лесу. И не забудьте те целофанчики потом забрать. Словом, встречайте дождь", - отметила Диденко.

Метеоролог также сообщила, что в ближайшие дни в столице ощутимо похолодает.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье ночью, 7 июля, синоптики в Украине осадков не прогнозируют, однако днем обещают дожди на большей части страны.

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