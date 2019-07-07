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С погодой повезет не всем: синоптики огорчили украинцев прогнозом

воскресенье, 07 июля 2019, 06:20
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В воскресенье ночью, 7 июля, синоптики в Украине осадков не прогнозируют, однако днем обещают дожди на большей части страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем на Ивана Купала в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди. Также местами будут и грозы. В Прикарпатье и Закарпатье прогнозируют сильные осадки, местами штормовой ветер - 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине опустится до +13...+18 градусов за Цельсием. Днем столбики термометров покажут +24...+29 градусов, а в южной части местами будет жарко - 30...33 градуса тепла.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды. Отмечают, что с каждым годом погода в Украине будет ухудшаться в сторону увеличения количества ливней и ураганов, которые будут отмечаться смерчами и градами.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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